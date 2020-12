Emmen verliest van Sparta en wacht nog altijd op eerste competitiezege

FC Emmen wacht nog altijd op zijn eerste competitiezege dit seizoen. De ploeg van trainer Dick Lukkien verloor in de elfde speelronde van de eredivisie met 2-1 bij Sparta Rotterdam.

Zowel Sparta als Emmen creëerde weinig kansen in de eerste helft. Toch lag de bal na twintig minuten in het doel. Deroy Duarte profiteerde van gestuntel van Emmen-verdediger Glenn Bijl en werkte de bal met zijn knie voorbij doelman Felix Wiedwald. Voor Duarte was het zijn eerste eredivisietreffer in tweeënhalf jaar tijd.

Kansen voor Emmen

Emmen kroop steeds meer uit zijn schulp en kreeg kansen om nog voor rust de 1-1 te maken. Onder anderen Caner Cavlan deed een doelpoging, maar Sparta-doelman Maduka Okoye bracht knap redding en zorgde ervoor dat Sparta halverwege een 1-0 voorsprong had.

Vlak na rust was het wel raak voor de hekkensluiter van de eredivisie. Uit een hoekschop kopte Michael de Leeuw, via de rug van Miguel Araujo, de bezoekers op gelijke hoogte. Het lukte Emmen echter niet om door te drukken.

Sparta kwam een paar minuten na de gelijkmaker alweer op voorsprong, dankzij een schitterend doelpunt van Abdou Harroui. De middenvelder haalde uit vanaf ongeveer 25 meter en zag zijn schot in de kruising vliegen.

De overwinning van Sparta kwam in het laatste halfuur van de wedstrijd niet meer in gevaar.

