Cambuur blijft winnen in de eerste divisie, achtervolgers blijven in spoor

Sonny Stevens was belangrijk voor Cambuur in het duel bij Telstar - ANP

SC Cambuur blijft winnen in de Keuken Kampioen Divisie. De Friezen van coach Henk de Jong wonnen vrijdag bij Telstar: 1-2. Cambuur heeft na 15 wedstrijden 37 punten, 3 punten meer dan Almere City, dat later op de avond Jong FC Utrecht ruim versloeg (4-1). Gyliano van Velzen had Telstar in de 54ste minuut op 1-0 gebracht, maar 7 minuten later stond het via een intikker van Cambuur-middenvelder Jamie Jacobs weer gelijk. Doelman Sonny Stevens voorkwam daarna een tweede treffer van Telstar. Aan de andere kant nam Robert Mühren de bal die werd weggekopt meteen op de slof en hij schoot de winnende treffer binnen. Het was alweer de twaalfde goal voor de spits.

Stand Keuken Kampioen Divisie - NOS

Voor nummer twee Almere City leek het even uit te draaien op een slechte avond. Het bleef lang 0-0 tegen Jong FC Utrecht, maar nadat de bezoekers op voorsprong kwamen in de 57ste minuut via Daniel Arzani, schrok de thuisploeg wakker. Via een fraaie treffer van Ilias Alhaft stond het drie minuten later alweer gelijk, waarna binnen tien minuten zelfs de score 4-1 op het bord stond. Voor de ploeg van Ole Tobiasen scoorden Ryan Koolwijk, Thomas Verheydt en Faris Hammouti. De omschrijving van de 1-1 op het Twitter-account van Almere City: