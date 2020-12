Pauze brexitonderhandelingen, 'niet voldaan aan voorwaarden voor deal'

In een verklaring op Twitter zegt Barnier dat de verschillen op enkele cruciale punten nog te groot zijn en dat er daarom "een pauze" is ingelast.

De brexit-onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk waarin onder meer een handelsakkoord zou worden besproken zijn opgeschort. De twee onderhandelaars, Michel Barnier voor de EU en David Frost voor het Verenigd Koninkrijk, zijn het niet eens geworden over de voorwaarden van een overeenkomst.

Barnier en Frost gaan hun politieke bazen inlichten over de stand van de onderhandelingen, die deze week in Londen onder hoogspanning werden gevoerd. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Britse premier Boris Johnson spreken elkaar vervolgens zaterdagmiddag over de stand van zaken.