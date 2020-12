Hongarije zet hakken in het zand, wijst uitspraken Rutte van de hand

Kijk hier een fragment van het interview dat Nieuwsuur had met staatssecretaris Zoltán Kovács, die reageert op de uitspraken van Rutte over de rechtsstaat.

Kovács haalt fel uit naar Rutte, omdat de premier eist dat landen als Hongarije en Polen respect tonen voor de rechtstaat in ruil voor miljarden aan EU-gelden. Meerdere lidstaten, waaronder Nederland, zijn al langer voor zo'n koppeling tussen subsidies en de rechtsstaat in de Europese begroting.

Kovács is een van belangrijkste adviseurs van de omstreden premier Viktor Orbán. Hij noemt het EU-rapport over de rechtsstaat in onder meer lidstaat Hongarije "bullshit".

Hongarije laat zich niet intimideren door de naar de mening van de regering "alarmerende uitspraken" van premier Mark Rutte over de rechtsstaat. Het land zal zijn veto over de EU-begroting en het coronavirus-herstelfonds niet intrekken, ook niet als betalingen daaruit gekoppeld worden aan respect voor de rechtsstaat. Dat heeft de staatssecretaris voor internationale communicatie Zoltán Kovács vrijdag duidelijk gemaakt tegen Nieuwsuur.

'Belachelijke politieke sentimenten'

"Het is alarmerend dat deze lege politieke woorden worden gebruikt in een debat dat eigenlijk zou moeten gaan over herstel", zegt Kovács. Hij vindt dat Rutte moet begrijpen dat Europa iets anders nodig heeft dan een volgens hem oeverloze discussie over de rechtsstaat. "De Europese economie is hard geraakt in zowel 2008 en zeker tijdens de coronacrisis," zegt hij.

Midden in die economische crisis gebruiken Rutte en andere Westerse leiders volgens hem belachelijke politieke sentimenten, standpunten en voorwaarden. Maar volgens Rutte beperkt premier Orbán ondermeer de homorechten en persvrijheid. Rutte vindt dat landen zoals Polen en Hongarije moeten beseffen dat de EU niet zomaar geld kan geven aan landen die het niet nauw nemen met de rechtstaat.

Kovács deelt die mening niet. Volgens hem gebruikt de Nederlandse premier "lege taal in veel opzichten". Onder het mom van bescherming van de rechtsstaat, handelen Rutte en anderen juist tegen de rechtsstaat in de EU, vindt hij.

De Hongaar is niet onder de indruk van de suggestie zonder Hongarije door te gaan met de verdeling van 1,8 biljoen euro in de EU begroting en het coronaherstelfonds. "Het klinkt gemakkelijk maar ze proberen gewoon de bestaande regels te omzeilen. Maar de Europese Commissie is geen tribunaal. Als ze klachten hebben moeten ze naar het Europees Gerechtshof stappen."