Zwembond drijft Heemskerk tot wanhoop: 'Laat het er niet bij zitten'

Heemskerk, die vorig jaar bij de Swim Cup in Amsterdam al had voldaan aan de olympische limiet op de kortste afstand, krijgt geen herkansing in de vorm van een swim-off.

"Ik slaap al sinds dinsdagavond niet goed", bekende ze in een videogesprek met de NOS. "Maar ik ga het er niet bij laten zitten. Dat is wel duidelijk. Dit is onmacht."

Het sloeg in als een bom bij Femke Heemskerk. Eerst kon ze door een verplichte quarantaine zelf niet meedoen aan het kwalificatietoernooi in Rotterdam. En donderdag legde Valerie van Roon ook nog eens beslag op het tweede olympische ticket op de 50 meter vrije slag, waardoor Heemskerk niet kan uitkomen op dat nummer in Tokio.

De technisch directeur van de zwembond, André Cats, is het niet met Heemskerk eens. Hij stelt dat er wel degelijk over gesproken is en dat het in de reglementen is opgenomen: géén uitzonderingspositie. "Wat mij betreft is het duidelijk genoeg geweest. De zwemmers hadden het ook kunnen weten", zegt Cats.

De 33-jarige zwemster verwijt de Nederlandse bond dat er geen rekening wordt gehouden met haar omstandigheden. "Er had van tevoren natuurlijk al over nagedacht moeten zijn: wat gebeurt er als iemand niet mee kan doen vanwege corona? Daar ben ik vooral heel verdrietig om."

Ze kan zich nog wel kwalificeren op de 100 meter vrije slag, de afstand die haar het beste ligt. Heemskerk, die in 2008 met het estafetteteam de olympische titel pakte op de 4x100 meter vrije slag, focust zich voor de Spelen juist op de 50 en 100 meter vrije slag en had net besloten om de 200 meter vrije slag te laten varen.

Cats stelt verder dat het einde zoek is als de bond voor elke zwemmer met een corona-afmelding een uitzondering moet maken. "Als we het pad opgaan dat we corona meenemen in onze beslissingen, zijn we ver van huis. Want dit gaat ons gewoon nog vaker gebeuren, dat sporters voorafgaand aan een competitie uitgesloten worden."

Heemskerk zegt niet alleen voor zichzelf strijdbaar te zijn. "Ik doe dit niet alleen voor mezelf. Want dit gaat nog meer gebeuren. Het is nu december, de Spelen zijn in augustus. En ik gun niemand deze strijd. Laten we dit voor iedereen goed regelen."