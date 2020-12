FvD'ers naar rechter om referendum, Europese fractie stapt uit partij

De drie Europarlementariërs van de partij, Derk Jan Eppink, Rob Roos en Rob Rooken, zeggen hun lidmaatschap op. "Lidmaatschap van Forum voor Democratie is niet langer verenigbaar met de oorspronkelijke idealen van de partij", schrijft het drietal in een verklaring op Twitter. Ze hadden de afgelopen tijd al duidelijk gemaakt dat ze niet achter een terugkeer van Baudet staan.

Drie prominente Forum voor Democratieleden zijn van plan naar de rechter te stappen vanwege het leiderschapsreferendum, dat door Thierry Baudet is gewonnen . Vanwege die uitslag heeft de FvD-fractie in het Europees Parlement zich losgemaakt van de partij en zich "onafhankelijk" verklaard.

Met 76 procent van de stemmen heeft Baudet het referendum met een ruime meerderheid gewonnen. Maar dat ziet Roos dus niet als belemmering om de Europese fractie onafhankelijk te verklaren. "De leden zijn anders dan de stemmers. Die miljoen kiezers hebben gestemd op het programma dat wij uitvoeren. Wij blijven strijden."

Jan-Cees Vogelaar, beoogd nummer 9 op de FvD-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer, is niet verrast door de uitslag. "Maar als Baudet terugkomt als partijleider of lijsttrekker dan ben ik weg", zegt hij in een eerste reactie op het nieuws.

Rechtszaak

Vogelaar is samen met Johan Almekinders (fractievoorzitter Provinciale Staten van Overijssel) en Wouter Weijers (fractievoorzitter Utrecht) van plan de rechtszaak aan te spannen. Het referendum is volgens hen om verschillende redenen niet eerlijk verlopen.

De voorbereidingen schoten tekort, leden konden geen andere kandidaten kiezen, sommige leden hebben geen e-mail gehad met een oproep om deel te nemen en de ledenadministratie is een puinhoop, schrijft het drietal.

De groep heeft een jurist ingeschakeld die onderzoekt op welke punten er een klacht kan worden ingediend. Ze willen dat de uitslag ongeldig wordt verklaard en dat er een nieuw referendum komt met meerdere namen op de keuzelijst.

Statenlid opgestapt

Na de referendumuitslag is in de Limburgse Statenfractie van FvD een derde Statenlid opgestapt, Bart Smeets. Eerder deze week waren al twee van de zeven Statenleden van de fractie in deze provincie opgestapt.

De FvD-fractie in Noord-Brabant wil in "goed overleg bepalen in hoeverre wij de gevolgen zien van de uitslag". De Statenleden willen hun werk doorzetten, maar onder welke vlag blijft nog onduidelijk. Uiterlijk eind volgende week belooft de fractie hierover meer duidelijkheid te geven.