Parlement Oekraïne legt uitspraak gerechtshof naast zich neer en herstelt corruptiewet

In Oekraïne is een anticorruptiewet opnieuw aangenomen. Die nieuwe wet herstelt delen van de oude wet die in oktober met een uitspraak van het Constitutioneel Hof van tafel moest.

Onder meer de inkomensgrens en het strafrechtelijk vervolgen van ambtenaren die verkeerde informatie verschaffen, zijn opnieuw verwerkt in de wet. De lat ligt nu bij een inkomen van omgerekend meer dan 260.000 euro, ambtenaren die dat of meer verdienen moeten inzichtelijk maken hoe ze daaraan komen.

De rechters van het hof oordeelden in oktober dat de wet in strijd was met de grondwet en dat ambtenaren niet vervolgd konden worden voor het verkeerd invullen van declaraties.

Sinds enkele jaren waren Oekraïense ambtenaren verplicht om hun giften nauwkeuriger te registreren, waardoor corruptie eenvoudiger op te sporen was en corrupte ambtenaren makkelijker vervolgd konden worden. Maar het hof vond dat een te grote inbreuk op het persoonlijke leven van de ambtenaren.

Toenadering EU

Anti-corruptie-activisten wilden helemaal geen inkomensgrens, maar de voorzitter van het parlement noemt het "een redelijk compromis". De voorzitter verwacht dat president Zelensky de wet volgende week gaat ondertekenen.

Voormalig acteur Volodymyr Zelensky won vorig jaar de Oekraïense presidentsverkiezingen met de belofte corruptie hard aan te pakken, maar critici vinden dat hij te weinig doet. Zelensky stelt dat het terugdringen van corruptie een voorwaarde is voor verdere toenadering tot de Europese Unie.