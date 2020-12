Rusland wil belastingverdrag met Nederland opzeggen vanwege kapitaalvlucht

Rusland dreigt met het opzeggen van het belastingverdrag met Nederland uit onvrede over het milde belastingklimaat voor bedrijven in Nederland. Veel Russische multinationals hebben zich in Nederland gevestigd en betalen daardoor veel minder belasting dan in Rusland.

Het Russische ministerie van Financiën heeft een voorstel gedaan en naar de Doema, het parlement gestuurd. Als die het aanneemt, en er is volgens correspondent David Jan Godfroid geen reden om aan te nemen dat die dat niet doet, heeft dat grote consequenties voor Russische bedrijven in Nederland.

De Russen zijn met name niet te spreken over de lage dividendbelasting in Nederland. Ze hebben Nederland voorgesteld om die voor grote Russische bedrijven op te trekken naar 15 procent, maar gesprekken daarover zijn mislukt.

Ook Cyprus, Malta en Luxemburg benaderd

Nederland is niet het enige land waar de Russische autoriteiten hun pijlen op hebben gericht. In augustus werd bekend dat ook Cyprus, Malta en Luxemburg zijn benaderd. Onduidelijk is of die landen wel aan de Russische verlangens hebben voldaan.

Het zijn niet de kleinste Russische ondernemingen die zich om fiscale redenen in Nederland hebben gevestigd. Onder meer internetgigant Yandex en de X5 Retail Group, eigenaar van verschillende supermarktketens, hebben hier hun fiscale hoofdkantoor.

De Russische autoriteiten hebben dringend geld nodig en zijn een campagne begonnen tegen kapitaalvlucht. Door corona is er veel minder vraag naar olie en dat is een belangrijke pijler onder de Russische economie.