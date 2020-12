Ook compensatie voor fouten bij huur- en zorgtoeslag

De compensatieregeling voor mensen die het slachtoffer zijn van de affaire met de kinderopvangtoeslag wordt uitgebreid. Ook bij de huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget zijn mensen verkeerd behandeld, schrijft staatssecretaris Van Huffelen aan de Tweede Kamer.

Eerder is besloten om een compensatie te geven aan de ouders die het slachtoffer zijn van de kinderopvangtoeslagaffaire, waarin mensen ten onrechte tot fraudeur werden bestempeld en grote sommen geld moesten terugbetalen.

Nu schrijft Van Huffelen dat ook bij andere toeslagen ontvangers mogelijk vooringenomen behandeld zijn of onterecht het stempel kregen dat zij met opzet of grove schuld fouten hebben gemaakt bij het aanvragen van toeslagen. Om hoeveel mensen het gaat, is nog niet bekend.

Volgens Financiën zijn er geen speciale aanwijzingen dat er ook grote problemen zijn met de huur- en zorgtoeslag, maar SP-Kamerlid Leijten trekt dat in twijfel. Zij is een van de aanjagers van de kinderopvangtoeslagaffaire en zij denkt dat bij de andere toeslagen wel degelijk ook van alles is misgegaan.

"Blijkbaar is de fraudejacht veel groter dan gedacht", zegt zij, "En hebben ook mensen met huur- en zorgtoeslag onterecht een fraudestempel gekregen. Goed dat de compensatie wordt opengesteld, maar nu is wel nodig dat we eerlijk te horen krijgen hoeveel mensen nog meer slachtoffer zijn geworden"

'Toeslagensysteem werkt niet'

De koepel van schuldhulpverleners, de NVVK, laat weten dat zij ook niet kunnen inschatten om hoeveel mensen het gaat. Wel hebben van de 90.000 mensen die elk jaar in de schuldhulpverlening terechtkomen er 40.000 schulden door toeslagen.

Niet al die 40.000 mensen hebben een fraudestempel gekregen, zegt de woordvoerder van de NVVK. Maar deze aantallen geven volgens hem wel aan dat het toeslagensysteem niet werkt. "Wie nog dacht dat het toeslagensysteem een aardig systeem was, die heeft na vandaag wel weer geleerd dat dat niet zo is. We moeten snel wat anders doen."

750 euro voor feestdagen

Van Huffelen maakte vandaag ook bekend dat meer vermoedelijke slachtoffers van het kindertoeslagdrama in aanmerking komen voor een eenmalige uitkering van 750 euro. Het bedrag is een geste voor de feestdagen en een vergoeding voor het lange wachten van veel ouders.

De staatssecretaris kondigt verder aan dat gedupeerden juridische bijstand kunnen krijgen.