Siem de Jong zag de hele wereld en is nu in Friesland, dicht bij familie

Siem de Jong ondertekent zijn contract bij sc Heerenveen - Pro Shots

Hij liet zijn voetsporen in de hele wereld achter, speelde in Australië en in Amerika, maar Siem de Jong wil nu vooral weer lekker voetballen. Dat gaat hij doen dicht bij huis, bij sc Heerenveen. Hij tekende vrijdagmiddag in de aanwezigheid van veel pers in het Abe Lenstra Stadion een contract tot de zomer van 2022. De Friese club hoeft geen transferbedrag voor hem te betalen, aangezien De Jongs contract bij het Amerikaanse FC Cincinnati deze maand afloopt. "We hebben een nieuwe nummer zes!", grapte technisch manager Gerry Hamstra, terwijl hij samen met De Jong het blauw-witte shirt met de pompeblêden toonde: het rugnummer prijkt op het shirt. "De zesvoudig Oranje-international." Hoewel, het is niet de verwachting dat hij als controlerende middenvelder gaat spelen. De Jong wil van waarde zijn in het aanvallende spel van Heerenveen. "Hopelijk zoals ik in mijn jaren bij Ajax ook heb kunnen doen."

Siem de Jong: 'Bij Heerenveen net zo belangrijk zijn als destijds bij Ajax' - NOS

Met de 31-jarige De Jong, die al ruim tweehonderd eredivisieduels achter zijn naam heeft staan, haalt de Friese club bovendien een schat aan ervaring binnen. "Dat wil ik ook toevoegen, het is een vrij jong team. Ik wil de boel ook gaan aansturen", zei de aanvaller annex middenvelder. Terug in Nederland, dicht bij zijn roots Sinds 2011 gaat De Jong vooral door het leven als de man die Ajax de dertigste landstitel bezorgde, met twee goals in de beslissende wedstrijd tegen FC Twente. Daarna werd hij nog driemaal landskampioen, waarna hij zijn heil in het buitenland zocht. Maar zijn Engelse tijd bij Newcastle United was, mede vanwege blessures, geen succes. Na een periode als huurling bij PSV, een terugkeer in Amsterdam en een avontuur in Sydney belandde De Jong bij FC Cincinnati. Vlak voordat daar de lockdown werd afgekondigd. "Ik moest direct in de bubbel bij de club, zag niemand anders. Het was een heel gek jaar", vertelde De Jong vrijdagmiddag met gevoel voor understatement.

Siem de Jong knoopt aan bij Friese roots: 'Voor mijn vader is dit wel speciaal' - NOS

Hij wilde vanwege de coronapandemie graag met zijn gezin terug naar Nederland. Zijn familie bleek tijdens de presentatie een gewild gespreksonderwerp voor de aanwezige journalisten. "Mijn vader is vlak bij Heerenveen geboren en zijn moeder woont er nog. Dus voor hem is dit wel aardig speciaal, ja." En dan heeft hij ook nog een neefje dat vier maanden geleden ter wereld kwam en de naam Abe kreeg. De Jong, lachend: "Het kan geen toeval meer zijn." Plezier is het toverwoord De Jong, die ook interesse genoot van andere clubs, maar Heerenveen verkoos vanwege "het goede verhaal", traint deze maand al mee met zijn nieuwe ploeggenoten en is vanaf januari speelgerechtigd. Hij zegt fit te zijn, na een vakantie van drie weken. "Ik verwachtte niet dat ik overal zou kunnen spelen, dus dit is voor mij een mooie kans op een mooi podium", aldus De Jong. "Ik hoop hier veel plezier te hebben. Dat straalt de ploeg ook uit: dat ze plezier hebben en willen winnen."