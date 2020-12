Sint skypet en streamt, nu hij door corona niet overal welkom is

"Sinterklaasje kom maar binnen" wordt ook dit jaar weer door veel kinderen gezongen. Maar door corona zijn Sint en Piet dit jaar op veel plekken helemaal niet welkom. Sinterklaascentrales worstelen met afgezegde bezoeken aan gezinnen en bedrijven, of ze doen juist goede zaken met online alternatieven. Onze verslaggever bracht in beeld hoe alternatieve pakjesavonden dit jaar vorm krijgen:

Pakjesavond, hoe gaan we dat doen? Op afstand misschien, of via Zoom - NOS

Vereniging Sint & Piet uit Eindhoven heeft besloten om dit jaar bij huisbezoeken alleen twee pieten te sturen en geen Sinterklaas. "Dat is een oudere man en die is toch wat kwetsbaarder", zegt voorzitter Robbie Semler. "Ook zit je met een Sint en twee pieten al aan het maximum van drie bezoekers en dan kan bijvoorbeeld oma er niet meer bij zijn." Er zijn ook centrales die dit jaar helemaal niets organiseren. Zo meldt de Stichting Sinterklaasbrigade Rotterdam: "Het huidige aantal coronabesmettingen in onze regio heeft ons ervan overtuigd dat het risico van een Sinterklaasbezoek te groot is."

Quote Veel bedrijven doen aan thuiswerken en dan zouden ze wel een man van boven de honderd laten komen. Bas van den Brink van Boek de Sint

Ook veel bedrijven houden dit jaar de deur dicht voor Sinterklaas en dat voelen de centrales in hun portemonnee. "Vorig jaar had ik 130 zakelijke boekingen en nu 35", zegt Jasper Oberon van Sint op zijn Best. "Normaal verdien ik in deze periode een derde van mijn jaaromzet. De rest van het jaar ben ik acteur en goochelaar en dat liep door corona ook al heel slecht." De Eindhovense Vereniging Sint & Piet heeft dit jaar 90 tot 95 procent minder boekingen dan de afgelopen jaren. De organisatie draait op vrijwilligers, dus er staan geen banen op de tocht, zegt voorzitter Semler. "Wel moeten we ons verenigingsgebouw betalen, dus dat moet uit de reserves komen. Dat kan één jaar, maar volgend jaar moet het echt weer normaal lopen." Vroeg de knop om Er zijn ook centrales die juist een heel goed jaar draaien, zoals Boek de Sint. "In de zomer hebben we al besloten om ons helemaal te richten op online sinterklaasbezoeken. We vonden dat we onvoldoende kwaliteit konden leveren als als we op het laatste moment zouden overstappen van fysiek naar online", zegt eigenaar Bas van den Brink. Gezinnen kunnen videobellen met de goedheiligman. Voor bedrijven zijn er de afgelopen weken tientallen livestreams met complete sinterklaasshows verzorgd en de Sint kan zelfs als verrassing inbellen bij conference calls met expats die aan de andere kant van de wereld wonen.

Deze snelle inzet op online bleek een goede stap voor Boek de Sint. "Normaal krijgen we er twintig klanten per jaar bij, nu 145", zegt Van den Brink, die als videoproducent ervaring heeft in het opzetten van optredens via de camera. "De branche van sinterklaascentrales draait verder vooral op hobbyisten, die niet zo makkelijk een online alternatief bieden. Bedrijven gaan dan googelen en komen bij ons." Volgens de ondernemer is het logisch dat Sinterklaas dit jaar niet zelf mag langskomen bij bedrijven. "Die hebben bijna allemaal een thuiswerkbeleid en dan zouden ze wel een man van boven de honderd laten langskomen." Sinterklaasbingo's Er zijn nog meer online alternatieven voor de gebruikelijke sinterklaasbezoeken, zoals digitale bingo's met de Sint. Door het hele land worden die georganiseerd door sinterklaascomités, ondernemersverenigingen en horeca. Voor ongeveer 10 of 20 euro maken deelnemende gezinnen via hun bingokaart kans op cadeautjes en in de bingopakketten zit ook vaak wat lekkers. In Culemborg hebben 600 kinderen zich aangemeld voor zo'n online bingo. De intocht ging dit jaar niet door en dus is de honger naar een gezamenlijke viering groot, merkt organisator Janita Noordlander. "Mensen kunnen pakketten met bingokaart en snacks afhalen via een drive-through vol pieten. Via een livestream kunnen kinderen vanuit huis eerst een show volgen en daarna start de bingo."

Sint en Piet oefenen voor de online bingo - Culemborg Bijvoorbeeld