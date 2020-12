Illegaal vuurwerk nu via Telegram en Snapchat: 'Mensen willen knallen'

Waar illegaal vuurwerk voorheen vanuit Polen met de post naar Nederland werd verstuurd en de pakketten in de distributiecentra konden worden onderschept, moet de politie de werkwijze nu aanpassen. De vuurwerkeenheid besteedt per dag ruim vijftien uur aan het online opsporen en oppakken van verkopers van illegaal vuurwerk.

Door het vuurwerkverbod ziet de politie de handel in illegaal vuurwerk sterk stijgen. Via sociale mediakanalen als Telegram, Snapchat of Instagram weten kopers en verkopers elkaar te vinden.

Hij begrijpt de mensen die vuurwerk bij hem kopen wel. "Mensen willen toch knallen, het is een rotjaar geweest en dat willen we toch leuk afsluiten. Normaal doen mensen dat met vuurwerk, maar omdat dat dan nu niet kan, gaan ze toch het illegale pad op."

Lars (echte naam bij de redactie bekend) verkoopt sinds een paar jaar illegaal vuurwerk. Hij verdiende er eerdere jaren ook al goed aan, maar dit jaar loopt de verkoop zelfs nog beter. In de afgelopen drie maanden verdiende hij al bijna evenveel als vorig jaar in acht maanden.

Lars leerde via via mensen kennen die hem grote partijen vuurwerk konden verkopen. "Dat laat ik opsturen naar een bunker in Duitsland, en dan rij ik heen en weer als ik een aantal bestellingen heb." Dat hij met de verkoop van cobra's en zware nitraten risico loopt op een zware straf weet hij. "Een cobra 8 staat gelijk aan het bezitten van een kalasjnikov, als je daarmee wordt gepakt, krijg je vijf jaar celstraf", weet hij.

Geen waarschuwing

De kopers van illegaal vuurwerk zijn zich volgens Van Neutegem van de politie niet bewust van de gevolgen. "Wat we zien is dat jongens van rond de 15 jaar een pak nitraten kopen en die dan op school doorverkopen aan andere kinderen. Meestal zijn die kinderen zich niet bewust van welke gevolgen dat kan hebben."

Kinderen onder de 16 jaar die door de politie worden betrapt bij het verkopen van vuurwerk komen er niet vanaf met een waarschuwing, maar moeten meteen naar de kinderrechter. "Wij richten ons nu vooral op de jongeren die het in de wijk en op scholen doorverkopen aan andere kinderen."

De zorgen om het illegale vuurwerk zijn groot. "Je kan dit zware vuurwerk vergelijken met een handgranaat of massa-explosief", zei vuurwerkexpert Ad Nieuwdorp van de politie. "Als dat afgaat in een woonwijk dan heb je echt een groot probleem."

Nu de politie de grenzen en de postorderbedrijven streng controleert, lijken handelaren steeds meer gebruik te maken van drugsroutes om het vuurwerk toch naar Nederland te halen. Het illegale vuurwerk wordt in het buitenland opgehaald en in Nederland verkocht vanuit bijvoorbeeld kofferbakken en auto's, constateerde de politie.

'Politie heeft het niet onder controle'

"Als je leest dat de politie ergens 4000 kilo vuurwerk in beslag heeft genomen, dan is dat nog maar het topje van de ijsberg", zegt Lars. "Die hoeveelheden verkopen wij in een week." Af en toe merkt hij wel dat de politie onder gefingeerde accounts meeleest. "Dus als een net aangemaakt account zonder volgers of berichten mij ineens een bericht gaat sturen, heb ik daar wel mijn bedenkingen bij."

Hij heeft er wel begrip voor dat de politie op deze manier de illegale handel opspoort. "Maar ze hebben het niet onder controle. Kijk maar naar de rellen in Urk, in Roosendaal en in Arnhem."