Sneltest corona blijkt ook geschikt voor testen zonder klachten

Het onderzoek van het UMCU is gedaan met de sneltest van fabrikant Abbott. "Voor de andere sneltests geldt waarschijnlijk ook dat ze goed werken, maar dat moet nog wel onderzocht worden", zegt Hofstra.

De test werd gedaan bij 824 voetballers, arbiters en stafleden en naast de resultaten van de pcr-test gelegd, die geldt als de gouden standaard om te testen op corona. De voetballers werden gemiddeld een keer per week getest. De KNVB is enthousiast over de uitkomst en denkt dat de sneltests nu vaker ingezet kunnen worden.

Uit nieuw onderzoek van het UMC Utrecht blijkt dat corona-sneltests ook goed werken om mensen met corona maar zonder klachten op te sporen. Het is voor het eerst dat onderzoek in Nederland dat aantoont. De onderzoekers uit Utrecht probeerden de sneltest wekenlang uit bij voetballers van dertien profclubs.

De profclubs moesten tot nu toe van de KNVB alle spelers voor een wedstrijd laten testen met een pcr-test, die meer tijd kost dan de sneltest. De voetbalbond is blij met de resultaten van het onderzoek en denkt dat de sneltests nu breder ingezet kunnen gaan worden door clubs om te testen.

"Denk aan de dag van een wedstrijd of als mensen terugkomen van een trainingskamp", zegt KNVB-arts Edwin Goedhart. "Je kunt nu voor de zekerheid iedereen testen, dat is het grote voordeel. En je hebt direct resultaat. Zo kun je mensen ook sneller isoleren als dat nodig is."

Hij denkt dat de sneltesten misschien zelfs voor publiek bij de voetbalwedstrijden kunnen worden gebruikt. "Dan zouden we uiteraard beginnen met kleinere aantallen, voor volle stadions is het nog wat te vroeg."

'80 procent had geen klachten'

De Alkmaarse voetbalclub AZ, die in oktober nog met dertien besmette spelers kampte, is ook tevreden met de resultaten van het onderzoek. "Met de inzet van sneltests kun je als club heel veel tijd winnen en snel schakelen als er spelers of stafleden positief blijken", zegt Joost van der Hoek, clubarts van AZ.

"Op die manier voorkom je dat een besmet persoon anderen kan besmetten, vooral als diegene nog geen klachten heeft. En bij ons had 80 procent van besmette personen geen klachten bij de positieve test. Zo konden we deze mensen toch op tijd uit de groep halen."