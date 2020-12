Politie Trier: munitie in auto, verdachte grijnsde naar ons

De man die ervan verdacht wordt vijf mensen te hebben doodgereden in de Duitse stad Trier grijnsde bij zijn arrestatie. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de politie parkeerde de verdachte de SUV vlak na de aanslag en zagen agenten hem bij aankomst achter het voertuig staan, terwijl hij een sigaret rookte.

"Daar keek hij met een grijns naar de hulpdiensten", zei Franz-Dieter Ankner op een speciale commissievergadering van het Rijnlandse parlement. Vervolgens werd de 51-jarige verdachte overmeesterd en gearresteerd. In de Landrover werd munitie gevonden, maar geen bijhorend wapen.

Werkloze eenling

De politie tast nog altijd in het duister over het motief van de verdachte. Er zijn geen aanwijzingen dat de man hulp heeft gehad of politiek gemotiveerd was. Bij zijn verhoor gaf hij "tegenstrijdige en soms onbegrijpelijke informatie", zei Ankner tegen parlementariërs van de deelstaat Rijnland-Palts.

De politiechef omschreef de man als een eenling. Hij zou werkloos zijn geweest en sinds kort ook geen vaste verblijfplaats hebben. De in Trier geboren verdachte sliep in de auto waarmee de aanslag is gepleegd. Die had hij geleend van een kennis.

Zo veel mogelijk slachtoffers

Zigzaggend door voetgangersgebied richtte de aanslagpleger deze week een bloedbad aan. Vijf mensen kwamen om, onder wie een meisje van 9 weken oud en haar 45-jarige vader. Het Openbaar Ministerie heeft gezegd dat de man zo veel mogelijk slachtoffers wilde maken.

Het aantal gewonden door de aanslag is opgelopen tot 24. Vandaag hebben meer mensen zich gemeld met letsel. Het gaat om verwondingen waar geen ziekenhuisbehandeling voor nodig was. Het aantal zwaargewonde slachtoffers is onveranderd, zes.