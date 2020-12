Russell zet het werk van Hamilton voort: snelste in eerste training Sakhir

De man die doorgaans ergens achter in het veld rijdt in de Formule 1, was vrijdag ineens de snelste. George Russell kreeg bij Mercedes de kans Lewis Hamilton te vervangen bij de Grand Prix van Sakhir en de door Williams uitgeleende coureur liet in de eerste vrije training iedereen achter zich met een rondje van 54,546 seconden. Max Verstappen bleef het dichtst bij hem in de buurt: 54,722.

De vraag vandaag in Bahrein is hoe Russell het doet in de bolide van wereldkampioen Lewis Hamilton, die in quarantaine verblijft na een positieve coronatest. Maar ook hoe de invallers bij Williams (Jack Aitken voor Russell) en Haas (Pietro Fittipaldi voor Romain Grosjean) het zouden doen. Beide renstallen rijden dit seizoen vooral achterin en ook op het aparte rondje op het circuit van Sakhir veranderde dat beeld niet.

Groot talent

Russell, die maar net in de Mercedes paste, liet zien waarom hij al jaren als een groot talent wordt gezien. De Mercedes-debutant begon nog wat stroef, maar vond in het tweede deel van de training zijn ritme. Zijn rondetijden gingen naar beneden en uiteindelijk slaagde hij erin nog de snelste te zijn ook. Het verschil met naaste concurrent Verstappen (Red Bull) was toch 0,176 seconde.