Opgeleefd Ajax probleemloos naar groepsfase Champions League

Ajax heeft zich geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Thuis waren de Amsterdammers oppermachtig tegen Apoel Nicosia, dat vocht voor wat het waard was en zich pas in de slotfase gewonnen moest geven (2-0).

Álvarez had pas een kwartier tegen VVV in de benen, maar speelde tegen Apoel met flair en vertrouwen. Met een beuk en een armzwaai, die hem wel geel kostte, bakende hij zijn territorium af. Een krachtige kopbal, uit een vrije trap van Hakim Ziyech, betekende vlak voor rust de bevrijdende 1-0 voor de Amsterdammers.

Edson Álvarez bleek de sleutel te zijn naar succes. De Mexicaan nam op het middenveld de plek in van Daley Blind, die op zijn beurt weer een linie naar achteren schoof. Zo trad Ajax na een zomer vol transfers en nog meer geruchten aan met zeven spelers die vorig seizoen ook in de eerste halve finale met Tottenham Hotspur aan de aftrap verschenen.

Op Cyprus was Ajax acht dagen geleden met kunst- en vliegwerk overeind gebleven . Een blessure bij Donny van de Beek en de schorsing van Noussair Mazraoui maakten het er voor trainer Erik ten Hag niet makkelijker op om nu wel een uitgebalanceerd elftal op de been te brengen.

Ajax had een groot veldoverwicht in de eerste helft, zonder daarbij echt gevaarlijk te worden. Alleen vlak voor de openingstreffer was Dusan Tadic met een bal in het zijnet bijna succesvol na een scherp aangesneden voorzet van Ziyech.

Hoofdrol VAR

Een Cypriotische treffer zou de wedstrijd op zijn kop kunnen zetten. En dat het tot tien minuten voor tijd spannend bleef, was vooral te danken aan een discutabel moment met de videoscheidsrechter in de hoofdrol.

Even was de Johan Cruijff Arena namelijk al in extase, toen Klaas-Jan Huntelaar een vrije trap van Ziyech met Nicolás Tagliafico als tussenstation tot doelpunt leek te promoveren.

Wat volgde, waren een paar spannende minuten. De eerste schifting van de videoscheidsrechter werd overleefd, toen het horloge van arbiter Felix Zwayer aangaf dat Huntelaars kopbal via de onderkant van de lat inderdaad de lijn had gepasseerd. Maar uit een tweede rondje videobeelden bleek Joël Veltman met zijn voet buitenspel te staan, ook al nam hij niet direct deel aan het spel.