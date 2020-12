Urk dit weekend opnieuw veiligheidsrisicogebied

De gemeente Urk neemt opnieuw maatregelen om dit weekend ongeregeldheden te voorkomen. De bebouwde kom van de plaats is aangewezen als veiligheidsrisicogebied, waardoor onder meer cameratoezicht en preventief fouilleren mogelijk zijn.

Ook geldt er samenscholingsverbod voor groepen die bestaan uit meer dan vier mensen. "Dat is nodig, want er zijn aanwijzingen dat we opnieuw rekening moeten houden met verstoring van de openbare orde", zegt burgemeester Van den Bos.

Vuurwerk, flessen en stenen

In Urk is het al twee weekenden op rij onrustig. Jongeren stichtten branden in het vissersdorp, pleegden vernielingen en bestookten hulpverleners en agenten met zwaar vuurwerk, stenen en flessen. De politie hield tien mensen aan.

Zij zijn inmiddels weer thuis, maar mogen de komende weekenden niet op straat komen. Hun rol bij de rellen wordt nog onderzocht, onder andere door camerabeelden te bekijken. Het Openbaar Ministerie beslist daarna of de jongeren vervolgd worden, meldt Omroep Flevoland.

De burgemeester is klaar met de ongeregeldheden, zegt hij, net als veel inwoners. "Mensen voelen zich niet meer veilig in hun eigen huis. Kinderen zijn angstig. Dit is Urk niet meer."

Urkers moeten binnenblijven

Volgens hem is er een harde kern van relschoppers, maar zijn er ook veel meelopers. "Daar wil je toch niet bij horen? Politiemensen worden door tieners van 13 en 14 jaar uitgescholden voor kankerhomo's. Dat raakt mij, ook als ouder. Dit gedrag levert huiswerk op voor alle Urkers."

De burgemeester roept inwoners van Urk op om dit weekend binnen te blijven. "Als je gaat kijken, kun je opgepakt worden. Niet plezierig, maar eigen schuld."