Grosjean blikt terug op vuurzee: 'Het grootste gevecht van mijn leven'

"Die 28 seconden duurden voor mijn gevoel veel langer. Ongeveer anderhalve minuut. De seconden lijken in slow motion te gaan. Bijna alles staat op mijn netvlies. De auto kwam tot stilstand en ik deed snel mijn gordels uit. Ik weet alleen niet wat ik met het stuur heb gedaan. Later bleek dat dat tussen mijn benen lag."

"Hallo allemaal. Ik ben blij dat ik jullie zie. Verrassend, hè? Dat zeg ik normaal niet tegen journalisten! Ik zal zelf de eerste vraag stellen, want ik denk dat jullie toch allemaal op zoek zijn naar hetzelfde antwoord. Romain, hoe was het om 28 seconden in een vuurzee te zitten?"

Grosjean kroop door het oog van de naald. Hij hoopt over een week in Abu Dhabi weer in de Haas te stappen voor zijn allerlaatste Formule 1-race. De Frans-Zwitserse coureur blikt vrijdag met een groep journalisten terug op de bijna fatale crash. Grosjean serveert een haarfijne reconstructie. Hij is opgewekt, straalt, relativeert en maakt grapjes. Ook bij de aftrap van de videoconferentie.

Als hij in de Grand Prix van Bahrein 'gewoon' kleurloos als vijftiende over de streep was gekomen, zou de mondiale autosportpers daar weinig woorden aan vuil hebben gemaakt. Romain Grosjean rijdt immers met zijn trage Haas steevast in de achterhoede. Maar Grosjean overleefde een horrorcrash. De 34-jarige coureur ging bijna in vlammen op, maar ontsnapte miraculeus uit de vuurzee. En aan de dood.

Mijn lichaam ontspande en ik wist zeker dat ik zou sterven. Ik had er al vrede mee en vroeg me af waar de pijn van het doodgaan zou starten.

"Toen werd het echt naar. Mijn lichaam ontspande en ik wist zeker dat ik zou sterven. Ik had er al vrede mee en vroeg me af waar de pijn van het doodgaan zou starten. Bij mijn handen of mijn voeten. Ik verzoende me bijna met de dood, maar dacht aan mijn kinderen en probeerde me nogmaals uit de auto te wurmen. Ik draaide met hoofd en schouders, maar er zat een voet klem. Die heb ik uiteindelijk uit de schoen kunnen trekken."

"Ik probeerde uit de auto te stappen, maar er tikte iets tegen mijn hoofd. Het lukte links niet en rechts ook niet. Ik zag bijna niks en dacht even dat ik ondersteboven hing. Ik wist dat ik geen tijd te verliezen had. Niki Lauda's ongeluk op de Nürburgring flitste door mijn hoofd. Levend verbranden. Zo kon het niet eindigen. Ik wilde eruit, maar zat klem. Kon geen kant op. En de brandblusknop op het dashboard kon ik niet zien."

"Ik wilde per se zelf naar de ambulance lopen. Dat was medisch gezien niet de perfecte beslissing, maar ik heb doorgeduwd. De adrenaline gierde nog door mijn lijf en ik was moeilijk te sturen. Het was voor mij een cruciaal moment. Een signaal dat ik wilde afgeven. Ik wist dat deze beelden live de wereld over zouden gaan en wilde dat iedereen zag dat ik oké was. Ik had zelfs al een diagnose gesteld: twee verbrande handen en een gebroken voet."

Familie laten lijden

"Ik heb later de beelden natuurlijk teruggezien en wist het zeker: de coureur in die auto is dood. Dat kan niet anders. Het valt me zwaar dat mijn familie, mijn kinderen en vrienden dit mee hebben moeten maken. Vreselijk dat ik hen dit heb aangedaan. Ze hebben een paar minuten gedacht dat ik dood was. Ik heb hen laten lijden. Daar moet ik van huilen. Ik heb nog geen nachtmerries en kan er kalm over praten, maar hiervoor krijg ik wel mentale hulp."

"Iedereen is zo geschrokken. Mijn oudste zoon dacht dat ik de rest van mijn leven zwart zou zijn. Mijn jongste is drie en maakt elke dag een kleurplaat. Ze vinden me een superheld met magische krachten. Het is moeilijk om te zien wat de impact op hen is, maar ze zijn blij dat ik niet in stukjes lig. De opluchting overheerst."