Cherie Pridham wordt eerste vrouwelijke ploegleider: 'Wil andere vrouwen inspireren'

De Britse Cherie Pridham wordt de eerste vrouwelijke ploegleider bij een mannenteam in de WorldTour, het hoogste niveau in het wielrennen. Pridham gaat aan de slag bij Israel Start Up-Nation, de ploeg waar ook viervoudig Tourwinnaar Chris Froome vanaf volgend seizoen onder contract staat.

"Ik ben heel erg trots en het voelt ook als een privilege. Ik maak nu deel uit van een van de beste ploegen ter wereld en ik mag samenwerken met legendarische renners", reageert de 49-jarige Britse.

"Ik wil graag slagen als ploegleider want als dat me lukt, weet ik dat ik andere vrouwen kan inspireren om in mijn voetsporen te treden", aldus Pridham.