FC Groningen klopt en passeert PEC Zwolle

FC Groningen heeft zijn tweede zege van het seizoen binnen. Na drie nederlagen en een gelijkspel werd op eigen veld PEC Zwolle met 2-0 verslagen. Door die zege staan de Groningers nu twaalfde, een plaats boven Zwolle.

Het krachtsverschil in de Euroborg was groot voor rust en de verdiende 1-0 kon niet uitblijven. Een schot van Ramon Lundqvist vloog via de paal binnen en Groningen smaakte voor het eerst in zeven weken weer eens het genoegen voor te staan.

Reza scoort niet

PEC Zwolle-trainer John Stegeman bracht Reza Ghoochannejhad na rust. Die hielp vorige week zijn coach tegen RKC Waalwijk met vier treffers, maar ditmaal bleek het fantasieloze PEC niet te redden.

Na een uur spelen schoot Adjin Hrustic na beroerd uitverdedigen de 2-0 achter Xavier Mous en vervolgens controleerde Groningen het duel, op één Zwolse kans na, eenvoudig tot het laatste fluitsignaal.