Première nieuwe show Matthijs van Nieuwkerk op Oudjaarsavond

Matthijs van Nieuwkerk keert op Oudjaarsavond terug op televisie met het programma Matthijs gaat door. In het nieuwe jaar is hij vanaf 9 januari wekelijks op zaterdagavond te zien.

Details over het programma meldt BNNVARA nog niet. "Matthijs ziet om in verwondering. Met humor, muziek en andere verrassingen. En stelt af en toe orde op zaken door wat prijsjes uit te reiken", is alles wat de omroep kwijt wil.