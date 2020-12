Toezichthouder wil Emmen niet inruilen voor paleis en vier vrouwen in Benin

Prins Mohammed - RTV Drenthe

Toezichthouder in Emmen of koning in Benin? Voor Mohammed Baparape Ali is het niet zo'n moeilijke keuze. Hij gaat voor de eerste optie. Baparape Ali werkt nu drie jaar als toezichthouder in het Rensenpark in Emmen, de voormalige dierentuin in het centrum van de stad. Met veel plezier. "Ik houd van dit werk en van het praten met mensen", zegt hij tegen RTV Drenthe. Baparape Ali blijft liever in Emmen dan dat hij koning in Benin wordt:

De mensen houden ook van 'Mo', zoals hij liefkozend wordt genoemd. "Hij is uitgegroeid tot hét gezicht van het Rensenpark", zegt Joop Reilman, een vriend van de toezichthouder. "Hij is sociaal, vrolijk en enthousiast en iedereen is blij met hem. Hij brengt de menselijke maat terug in het park." Maar zijn tijd als toezichthouder zit er bijna op. Zijn jaarcontract is twee keer verlengd en daarom moet hij straks noodgedwongen plaatsmaken voor een ander. Troonopvolger in Benin Als Baparape Ali wil, hoeft hij niet lang zonder baan te zitten. Hij zegt namelijk dat hij koning kan worden in zijn geboorteland Benin. "Zijn oom is twee weken overleden en hij is de troonopvolger. Toen hij dat vertelde viel mijn mond open van verbazing", zegt Reilman. In Benin, ten westen van Nigeria, wonen verschillende volkeren. Sommige daarvan hebben een koning, zoals het Bariba-volk waartoe Baparape Ali van oorsprong behoort. "Je moet dat zien als een soort stamhoofden", zegt Afrika-correspondent Koert Lindijer. "Daar zijn er veel van in Afrika en die hebben veel gezag onder de bevolking. Daar wordt voor geknield." Van toezichthouder naar Afrikaanse koning is volgens Lindijer helemaal niet zo'n vreemde stap. "Er zijn koningen die vroeger fish and chips verkochten in Londen."

Quote Ik heb weliswaar vier vrouwen in Benin, maar als ik koning word zit ik alleen maar in mijn paleis en wordt alles voor mij geregeld. Prins Mohammed