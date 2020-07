Geen winnaar bij Atlético-Juve, baaldebuut voor De Roon en Hateboer

Atlético bleef geloven in de ommekeer en kreeg loon naar werken. Stefan Savic gaf de thuisfans hoop door na 70 minuten van dichtbij de 1-2 binnen te koppen. Juventus leek vervolgens het offensief van Atlético te overleven, maar in de 90ste minuut maakte Héctor Herrera alsnog 2-2.

Na het tactische schaakspel van de eerste helft leverde de tweede helft al snel vuurwerk op. Kort na rust ramde Juan Cuadrado de bal met links in de kruising. Blaise Matuidi verdubbelde de voorsprong met een rake kopbal.

De Champions League-topper tussen Atlético Madrid en Juventus is na een spectaculaire tweede helft geëindigd in 2-2. Met Matthijs de Ligt in de basis kwam Juventus na rust met 2-0 voor, maar Atlético toonde veerkracht en knokte zich knap naar een punt.

Doelman Lukás Hrádecky deed er nog een schepje bovenop door de bal cadeau te doen aan Dmitri Balinov. De Rus schoot vervolgens van afstand raak in het lege doel. Tussendoor had Benedikt Höwedes (eigen goal) voor de 1-1 gezorgd.

De andere wedstrijd in de groep tussen Bayer Leverkusen en Lokomotiv Moskou eindigde in 1-2. Leverkusen-trainer Peter Bosz zag zijn ploeg twee keer schutteren in de eerste helft. Balverlies van aanvaller Leon Bailey leidde de 0-1 van Grzegorz Krychowiak in.

Debuut om snel te vergeten voor De Roon en Hateboer

In groep C debuteerde Atalanta Bergamo in de Champions League. De verwachtingen waren hooggespannen, maar Dinamo Zagreb maakte korte metten met de Italiaanse ambities: 4-0.

Dinamo begon furieus aan het duel en stond al na tien minuten met 1-0 voor door Marin Leovac. Atalanta, met Marten de Roon en Hans Hateboer in de basis, had weinig in te brengen en Mislav Orsic zorgde met twee goals voor de 3-0 ruststand. De Kroaat completeerde na rust zijn hattrick.

Manchester City, grote favoriet voor de poulewinst in groep C, liet zich niet verrassen door Sjachtar Donetsk. City domineerde in Charkov, swingde bij vlagen en creëerde volop kansen.

Ilkay Gündogan was de gevaarlijkste speler bij City. De Duitser raakte onder meer de paal, waarna Riyad Mahrez raak schoot. Gündogan maakte zelf de 2-0 na een combinatie met Mahrez. Gabriel Jesus bepaalde een kwartier voor tijd de eindstand op 3-0.