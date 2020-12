Acht jaar cel voor voormalige minister van Financiën Oostenrijk

In Oostenrijk is de voormalige minister van Financiën Karl-Heinz Grasser tot een gevangenisstraf van acht jaar veroordeeld. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan corruptie.

De rechtbank in Wenen acht bewezen dat hij in 2004 bij de verkoop door de staat van woningen en ander vastgoed een investeerder heeft bevoordeeld. Die kreeg te horen wat hij moest bieden om een andere kandidaat de pas af te snijden.

Die andere kandidaat had 960 miljoen euro geboden. Het vastgoed ging voor 961 miljoen naar de investeerder waar Grasser en veertien andere verdachten zaken mee deden. In ruil streken hij en de anderen samen 9,6 miljoen euro op, 1 procent van de verkoopprijs. Ook andere verdachten zijn tot lange gevangenisstraffen veroordeeld.

Grasser was Oostenrijks minister van Financiën van 2000 tot 2007. Hij zegt dat hij onschuldig is. Zo zou hij de 500.000 euro die hij in contanten naar een bank bracht van zijn schoonmoeder in Zwitserland hebben gekregen. Hij gaat waarschijnlijk in hoger beroep.