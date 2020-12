De uitzending van 4 december

Uitslag FvD-referendum vanavond verwacht

Vanavond wordt duidelijk of Forum voor Democratie verder gaat met of zonder Thierry Baudet als politiek leider. De leden van de partij kunnen sinds gisteravond online hun stem uitbrengen. Om 18.00 uur sluit de digitale stembus, later op de avond volgt de uitslag.

Het conflict bij FvD barstte zo'n twee weken geleden los nadat er onrust was ontstaan over de jongerenafdeling van de partij. Baudet zei te vertrekken en later toch niet, waarna er tumultueuze dagen volgden. Verschillende partijprominenten, senatoren en Statenleden hebben FvD inmiddels verlaten.

We bespreken vanavond de laatste ontwikkelingen met politiek verslaggever Arjan Noorlander.