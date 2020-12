Wielerploeg Sunweb vindt nieuwe hoofdsponsor en heet volgend jaar Team DSM

Team Sunweb gaat in 2021 door het leven als Team DSM. De wielerploeg van onder anderen Lorena Wiebes en Cees Bol, die koerst op een Duitse licentie, blijft daarmee qua hoofdsponsor in Nederlandse handen.

Sunweb was sinds 2017 hoofdsponsor van de ploeg en maakte in die periode grote successen mee; Tom Dumoulin won de Giro d'Italia in een Sunweb-shirt.

In 2018 verlengde de reisorganisatie het contract nog tot 'onbepaalde tijd'. Maar door de onzekere tijden in de reisbranche dit jaar, als gevolg van het coronavirus, is de ploeg gaan uitkijken naar een andere hoofdsponsor.

Vier jaar

Manager Iwan Spekenbrink kwam in zijn zoektocht al snel terecht bij het Nederlandse chemiebedrijf DSM (Dutch State Mines), dat al een samenwerking had met het wielerteam. Het concern heeft een omzet van circa tien miljard euro en committeert zich voor vier jaar aan de ploeg.