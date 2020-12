Motorcoureur Márquez nog maanden aan de kant

Marc Márquez mist waarschijnlijk de start van het MotoGP-seizoen in 2021. De achtvoudig wereldkampioen is voor de derde keer in een paar maanden tijd aan een bovenarm geopereerd. Bij de acht uur durende ingreep is er onder meer een stuk bot getransplanteerd.

Volgens de experts staat de Spanjaard zo'n zes maanden aan de kant. De eerste race van het nieuwe seizoen is eind maart in Qatar.

Márquez liep in juli in de eerste race van het seizoen bij een val een breuk in zijn bovenarm op. Hij werd geopereerd en moest, nadat hij een plaat in de arm had beschadigd bij het opendoen van een raam, opnieuw onder het mes.

Bekijk hieronder de crash van Márquez in juli.