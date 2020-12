Drie Nederlandse records voor zwemmers bij kwalificatiewedstrijden

Tes Schouten heeft op de tweede dag van het kwalificatietoernooi voor de Europese kampioenschappen langebaan en de Olympische Spelen het elf jaar oude Nederlands record op de 200 meter schoolslag verbeterd.

Schouten kwam in Rotterdam in de series tot 2.26,95 en was daarmee 1,07 sneller dan Lia van Ee-Dekker in 2009.

Kira Toussaint en Arno Kamminga zwommen eveneens een Nederlands record. Op de 50 meter rugslag evenaarde Toussaint met 27,49 haar eigen toptijd die ze jaar geleden had gezwommen bij wereldbekerwedstrijden in Berlijn.

Op de 200 meter schoolslag tikte Kamminga aan na 2.07,17 en dat was 0,01 sneller dan zijn eigen record uit maart. Donderdag had Kamminga al zijn Nederlands record op de 50 meter schoolslag verbeterd.