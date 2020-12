'Sadistische moord' Breda bestraft met 20 jaar cel en tbs

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een 52-jarige man uit Breda veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar en tbs voor de moord op een voormalige vriend en zakenpartner. De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie.

"De verdachte heeft het slachtoffer op een gruwelijke wijze vermoord en de nabestaanden onbeschrijflijk en onherstelbaar leed toegebracht", zegt de rechtbank. De veroordeelde had op het moment van de moord last van een psychische stoornis, waardoor hij door de rechtbank verminderd toerekenings­vatbaar is verklaard.

Sadistische daad

Het OM stelde vorige maand vast dat een langlopend zakelijk conflict het motief was geweest voor deze "sadistische daad".

Het slachtoffer werd in april 2019 in zijn garagebox overrompeld en op een stoel vastgebonden. Zijn voormalige zakenpartner besprenkelde hem met wasbenzine en dreigde hem in brand te steken, terwijl hij zelf een sigaret rookte en een biertje dronk. Na drie kwartier stak hij het slachtoffer in brand en ging ervandoor. De man wist zich nog los te maken, maar overleed in een brandwondencentrum aan zijn verwondingen.

Dit is wat de politie destijds zei: