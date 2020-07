PSG verrast Real in Champions League, terwijl echte sterren nog ontbreken

Niemand had een paar maanden rekening gehouden met een Europese hoofdrol voor de Franse kampioen, want zonder de supersterren Kylian Mbappé en Neymar was de kloof naar de absolute top te groot. Maar tot ieders verbazing bleven ze allebei de club trouw. Sterker nog, tegen Real deden ze nog niet eens mee.

De hoofdrol werd opgeëist door Ángel Di María, nota bene ex-speler van Real. Na een kwartier dook hij op bij de eerste paal, later was de Argentijn met een zuivere trap van afstand trefzeker.

Rajiv van La Parra ging met Rode Ster Belgrado op bezoek bij Bayern München en verweerde zich kranig tegen de Duitse recordkampioen. Bayern nam zoals verwacht het initiatief, maar scoorde uit zijn vele kansen slechts driemaal.

Ivan Perisic gooide de bal na een individuele actie op de linkerflank hoog voor de pot, waarna Kingsley Coman tien minuten voor rust steenhard raak kopte. De bezoekers deelden nog wel wat speldenprikjes uit, maar het sterkere Bayern hield zijn voorsprong betrekkelijk eenvoudig vast.

Na een schot voorlangs van Marko Marin, was het aan de overkant Robert Lewandowski die met zijn uitgestoken been geschutter in de Servische defensie afstrafte en het duel tien minuten voor tijd besliste. Met een volley bepaalde Thomas Müller in de extra tijd de eindstand op 3-0.