Harroui deelt wonderschone dreun uit, Emmen moet weer in achtervolging

Uit het niets komt Emmen kort na rust op 1-1. Michael de Leeuw kopt een corner via de rug van Miguel Araujo naar het doel van Sparta en die stuitert zo tegen het net. De VAR kijkt nog even of er geen hands is gemaakt, maar geeft zijn fiat.

De goal komt overigens op naam van Araujo.

Sparta Rotterdam-FC Emmen 1-1