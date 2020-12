Illustrator en tekenaar Waldemar Post (84) overleden

Illustrator en tekenaar Waldemar Post is overleden. Dat meldt de Volkskrant, waarvoor hij vijftig jaar werkte. Post belandde met coronaklachten in het ziekenhuis en overleed gisteren op 84-jarige leeftijd.

Post werkte ook voor HP/De Tijd, Opzij, Vrij Nederland, Avenue en Playboy. Verder was hij lange tijd de vaste vormgever van museum Madame Tussauds in Londen.

Voor Post moesten tekeningen haarscherp en direct herkenbaar zijn, met wat karikatuur erin. Hij gruwde er volgens de Volkskrant van als lezers moesten raden wie het nu precies was. "De trend is nu: trek je vooral niets van de lezer aan", zei Post jaren geleden in een interview in de krant. "Niets voor mij, maar dat zal wel ouderwets zijn."

'Laatste echte illustrator'

Collega en vriend Peter van Straaten, die in 2016 overleed, zei ooit dat hij niet begreep waarom Post niet wereldberoemd was.

Vorig jaar schonk Post 300 schrijversportretten aan het Literatuurmuseum in Den Haag. Die portretten had hij in veertig jaar tijd voor verschillende bladen getekend.

Waldemar Post werd de 'laatste echte illustrator' genoemd. "Dat heb ik zelf niet verzonnen, maar het is wel een beetje zo", erkende hij in een interview. "Het is een uitstervend ras."