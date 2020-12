Emmen-aanvoerder Jansen: 'Knokken? We spelen voetbal, geen karate'

"Het is heel simpel. Wij hebben bijna alle ploegen uit het linkerrijtje gehad. En over het algemeen is het zo dat je makkelijker wint van ploegen uit het rechterrijtje. Het is nu wel aan ons om het te laten zien, het moet nu wel gebeuren."

Terwijl bij de concurrenten Fortuna Sittard en ADO de trainers al zijn ontslagen, lijkt het bij Emmen nog rustig. Is dat ook zo of zijn er wel zorgen?

Vorig jaar hadden jullie tien punten uit tien wedstrijden, het jaar daarvoor negen. Hoe anders is het gevoel nu?

"Als je met drie punten onderaan staat is dat heel anders, dat lijkt me duidelijk. Maar we moeten realistisch zijn. Dan doel ik op het programma, maar ook op de manier waarop we verloren hebben. Tegengoals in de laatste minuten, rode kaarten... Het was niet raar geweest als we vier of vijf punten meer hadden gehad."

"Maar goed, we moeten onze ogen niet sluiten voor de situatie waarin we zitten. Als je te lang geen punten pakt en het gat wordt te groot, dan kom je op een gegeven moment in een uitzichtloze situatie terecht. Dat moeten we voorkomen."

Heeft het ook te maken met het verwachtingspatroon? Eerst verwacht niemand iets, maar na twee prima jaren wil je als club een stap omhoog zetten.

"Daar geloof ik niet in. Dat is niet de reden dat we zo weinig punten hebben. Het gaat om kwaliteit en een beetje geluk wat we gemist of niet afgedwongen hebben."

"Daarnaast is ambitie iets moois, maar het moet wel realistisch zijn. Wij moeten met Emmen eerst maar eens zorgen dat we een stabiele eredivisieclub worden. Dat je er in blijft is het belangrijkste. En natuurlijk willen we doorgroeien, maar je moet wel je plaats kennen."