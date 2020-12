Boze American Football-speler tackelt scheidsrechter

Een bizar incident bij de American Football-wedstrijd tussen Edinburg High School en PSJA High School gisteravond in het Amerikaanse Texas. Daar ging het in het tweede kwart flink mis bij Edinburg-speler Emmanuel Duron.

Duron werd vervolgens onder politiebegeleiding het veld af- en het stadion uitgevoerd. Scheidsrechter Fred Garcia werd in een ambulance opgevangen en behandeld aan een pijnlijke schouder. Hij vertoonde ook tekenen van een hersenschudding.

Het is niet de eerste keer dat Duron, die onder meer ook worstelkampioen is, in opspraak raakte. Zo werd hij afgelopen seizoen al geschorst tijdens het voetbalseizoen nadat hij een fysieke aanvaring had met een tegenstander.