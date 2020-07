Heracles boekt eerste zege ten koste van FC Groningen

Heracles Almelo heeft de eerste zege van het seizoen te pakken. Op bezoek bij FC Groningen, dat afgelopen week de Japanner Ritsu Doan naar PSV had zien vertrekken, werd in een matige wedstrijd net 2-1 gewonnen.

De slaapverwekkende eerste helft tussen de twee minst scorende ploegen in de eredivisie kende één hoogtepunt: de pegel waarmee Silvester van der Water de gasten op 0-1 bracht. Toen even later het water met bakken uit de hemel viel, hielden veel toeschouwers in de Euroborg het maar voor gezien.

Zondagsschot

Maar zo saai de eerste helft was, zo opwindend ging de tweede van start. Groningen-invaller Charlison Benschop kopte een lange bal door en Django Warmerdam schoot beheerst de 1-1 binnen.

Heracles wist zich geen raad met de Groningse dadendrang, maar een zondagsschot van linksachter Lennart Czyborra - zijn eerste eredivisiegoal - schonk Heracles toch de volle buit. Door de drie punten passeerden de Almeloërs bovendien FC Groningen op de ranglijst.