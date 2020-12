Transportsector: veerboten Nederland mogelijk oplossing voor drukte Eurotunnel

Als het bij de Eurotunnel in Calais zo druk blijft als nu, moeten transportbedrijven misschien meer goederen via veerbootterminals in Nederland en België naar Groot-Brittannië vervoeren. Dat zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) in reactie op de verkeersproblemen rond de Franse havenstad Calais.

In de aanloop naar het nieuwe jaar zijn in Calais en andere Franse havensteden lange files ontstaan van vrachtwagens met goederen voor Groot-Brittannië. Veel Britse bedrijven gebruiken de laatste maand dat de Britten nog onder de douane-unie vallen om zoveel mogelijk spullen het Kanaal over te brengen.

Veel vrachtwagens gaan via de Eurotunnel met de trein naar Groot-Brittannië. Maar er staan al weken lange files richting de tunnel. Gisteren was het extreem druk. "Het zijn geen mooie berichten. Er stonden 8000 vrachtwagens stil. Sommige chauffeurs hebben vijf tot zes uur stilgestaan", zegt Bart van Pagée van TLN. "Een file van zestig kilometer maken we niet elke dag mee."

Correspondent Frank Renout laat vanuit zijn auto zien hoe lang de rijen met vrachtwagens zijn: