Eerste EK-duel handbalsters uitgesteld, positieve coronatest bij tegenstander Servië

Het Europees kampioenschap handbal in Denemarken begint voor de Nederlandse vrouwenploeg een dag later.

Oranje zou het vrijdagavond in het eerste groepsduel opnemen tegen Servië, maar door een positieve coronatest bij de Servische ploeg is de wedstrijd 24 uur uitgesteld.

Donderdag bij aankomst in Denemarken zijn Servische speelsters getest. Één bleek positief, de rest was negatief. De hele selectie is in quarantaine gegaan.

De negatief geteste speelsters worden vrijdag en zaterdag nogmaals getest. Als die testen opnieuw negatief zijn, kan de wedstrijd zaterdag worden gespeeld. De wedstrijd in Kolding zal zaterdag om 20.30 uur beginnen.

Oranje speelt verder nog tegen Kroatië en Hongarije.