Strafschop Berghuis brengt Feyenoord eerste zege

Feyenoord heeft op bezoek bij Willem II zijn eerste zege van het seizoen geboekt: 0-1. De vorige drie wedstrijden, tegen Sparta, sc Heerenveen en FC Utrecht, eindigden in een gelijkspel. Steven Berghuis maakte in de 74ste minuut vanaf de strafschopstip het winnende doelpunt.

Willem II, tot zondag koploper, drukte Feyenoord terug, maar wist nauwelijks gevaar te stichten voor het Rotterdamse doel. Met debutant Justin Ogenia voor de geblesseerde Damil Dankerlui ging het mis voor de thuisploeg. De verdediger bracht Luis Sinisterra ten val in het strafschopgebied en scheidsrechter Bas Nijhuis gaf Feyenoord een penalty.

In tegenstelling tot afgelopen donderdag tegen Hapoel Beer-Sheva ging Berghuis nu zelf achter de bal staan en gunde hij de eer niet aan Bannis, die in Israël de strafschop had gemist. Berghuis schoot de bal hard over de grond in de hoek, ondanks de aanraking van Timon Wellenreuther. In de slotfase bleef Feyenoord met pijn en moeite overeind.