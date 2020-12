RIVM meldt 58 overleden covid-patiënten • Oostenrijk begint met massaal testen

Farmaceut Moderna is van plan te testen of zijn coronavaccin geschikt is voor kinderen. In de VS is een onderzoek aangemeld met 3000 testpersonen tussen de 12 en 17. Het is nog niet bekend wanneer het onderzoek start: er zijn nog geen onderzoeksplekken ingericht en vrijwilligers kunnen zich nog niet aanmelden.

De eerste onderzoeksgegevens over de verschillende vaccins hebben allemaal betrekking op injecties bij volwassenen. Het is gebruikelijk eerst bij volwassenen te testen en daarna pas bij kinderen. Kinderen kunnen anders reageren op een inenting.

Omdat kinderen minder heftige symptomen vertonen bij een coronabesmetting, zijn er vooralsnog geen plannen om hen tegen de ziekte in te enten. Dat kan echter wel belangrijk zijn als er wordt ingezet op groepsimmuniteit: dan moet namelijk worden voorkomen dat het virus onder deze leeftijdsgroep blijft rondwaren en anderen kan besmetten.