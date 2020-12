Oostenrijk begint met massaal testen bevolking • Verdeling vaccins VK van start

Oostenrijk is vandaag begonnen met het massaal testen van de bevolking op het coronavirus. In de hoofdstad Wenen en in de provincies Tirol en Vorarlberg kunnen mensen zich laten testen.

Volgens Oostenrijkse media ontstond er in Wenen grote drukte bij testlocaties. Dat kwam onder meer doordat er problemen waren met de software.

De Oostenrijkse bondskanselier Kurz kondigde eind november het vrijwillige testplan aan. De hoop is dat zo besmette personen gevonden worden die geen coronasymptomen hebben. Een aantal wetenschappelijke Oostenrijkse adviseurs is tegen het plan. Zij maken zich onder meer zorgen over de mogelijk valse resultaten van de testen.