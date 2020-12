'OMT-leden bedreigd en geïntimideerd' • Veel kerstnachtvieringen dit jaar geschrapt

Dit jaar zijn er in tientallen rooms-katholieke kerken in Nederland op Kerstavond geen traditionele kerstnachtvieringen. Dat schrijft Trouw. De kerken willen zich aan de coronaregels houden. Ze zijn bang dat er veel meer dan de toegestane dertig mensen op af komen.

De viering op Kerstavond is normaal gesproken druk bezocht. Voor veel mensen is het de enige keer per jaar dat ze naar de kerk gaan. Meer dan twintig gemeenschappen uit drie parochies in het oosten van het land hebben de viering dit jaar afgeblazen, net als in Den Bosch en Helmond.

Volgens de krant houden sommige kerken een kerstnachtviering zonder bezoekers, die online wordt uitgezonden.