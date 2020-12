Europol waarschuwt voor nepvaccins • Halsema: niet meer publiek voor Youp

Het Openbaar Ministerie in Bosnië-Herzegovina heeft premier Novalic aangeklaagd in een groot schandaal over de aanschaf van beademingsapparatuur. Novalic en twee anderen worden beschuldigd van corruptie en verduistering. Ook een minister van Financiën wordt vervolgd, voor nalatigheid.

Novalic is de premier van de Federatie van Bosnië en Herzegovina, de entiteit die samen met de Servische Republiek de staat Bosnië en Herzegovina vormt. In mei ontstond ophef in het land nadat was gebleken dat de honderd Chinese beademingsapparaten die waren aangeschaft à 5,3 miljoen euro helemaal niet bruikbaar bleken te zijn.

Vanwege de coronacrisis waren de aanbestedingsregels losgelaten. Een frambozenbedrijf, dat totaal geen ervaring had met medische apparatuur, kreeg de opdracht om de beademingsmachines te importeren. Volgens het OM hebben de premier, de ambtenaar belast met de aanschaf en de directeur van het frambozenbedrijf samengespannen en onder meer steekpenningen aangenomen, geld witgewassen en documenten vernietigd.