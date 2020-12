Wekdienst 4/12: Uitslag FvD-referendum verwacht • OMT bespreekt 'Kerstversoepeling'

Goedemorgen! Vandaag hoort Thierry Baudet of de leden van Forum voor Democratie verder met hem willen en overlegt het Outbreak Management Team of de coronamaatregelen versoepeld kunnen worden rond de feestdagen.

Vanochtend is het bewolkt met nog wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door en valt aan de kust nog een enkele bui. De temperatuur stijgt naar 7 of 8 graden bij een stevige zuidenwind. Morgen is het droog en vrij zonnig. Met 5 graden is het wel frisser.