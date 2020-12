Verstappen: 'Afwezigheid Lewis Hamilton betekent niet dat ik zomaar win'

Max Verstappen in actie in Bahrein - EPA

De tweede grand prix op rij in Bahrein lijkt op papier een weinig boeiend evenement. De hoofdprijzen zijn in de Formule 1 immers verdeeld, maar de plotselinge afwezigheid van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zet de avondrace in een ander daglicht. De Mercedes-coureur is geveld door corona en wordt vervangen door George Russell. De 22-jarige Russell wordt op handen gedragen. De Britse autosportpers beschouwt hem als toekomstig F1-kampioen. De Brit, die nog nooit een WK-punt pakte, kan volgens Max Verstappen de race in Bahrein op zijn naam schrijven. "Waarom niet? Hij rijdt in de beste auto. Als hij in de kwalificatie niet veel terrein verliest op zijn teamgenoot is alles mogelijk. Eigenlijk kan er weinig misgaan."

Verstappen is ervaringsdeskundige: hij werd zelf in 2016 abrupt gepromoveerd van middenmoter Toro Rosso naar topteam Red Bull Racing en won prompt de Spaanse grand prix. De inmiddels negenvoudig GP-winnaar adviseert Russell vooral te genieten van het moment. "Zo'n promotie is het fijnste wat er is. Zo voelde ik het en dat zal hij ook zo zien. Het is een verschil van dag en nacht als je opeens in een topauto zit. Natuurlijk levert het ook pressie op. De verwachtingen van de buitenwereld zijn enorm, maar het is een unieke kans om te laten zien hoe goed je bent." Underdog Verstappen kiest in Bahrein zelf de rol van underdog. De Red Bull-rijder betwijfelt of de afwezigheid van Hamilton veel uitmaakt. "Er verandert weinig. Niet Lewis, maar George rijdt nu samen met Valtteri voor het team met de snelste auto. Ik denk dat Russell alleen de vrije trainingen nodig heeft om te wennen aan de auto en op gang te komen. Daarna is hij snel. Bottas is ook geen pannenkoek. Bovendien kan de afwezigheid van Hamilton de druk bij Valtteri wegnemen. Het kan bevrijdend werken."

Voeten van Russell passen maar nét in auto van Hamilton - NOS

Over zijn eigen zegekansen is Verstappen dus niet erg optimistisch. "Het wordt geen makkie. Dat Lewis er niet is, betekent niet dat ik zomaar win. Ik verwacht dat dit circuit ons minder goed ligt. We krijgen het iets moeilijker dan afgelopen weekend." Hij doelt op het parcours in Sakhir. Dat wijkt voor een groot deel af van het gebruikelijke grand prix-circuit: de F1-coureurs krijgen een ultrakorte baan met veel rechte stukken en slechts vier echte bochten voor de kiezen.

De buitenring van het circuit Sakhir wordt zondag gebruikt voor de F1-race - Formula 1

"Deze versie van het het circuit helpt auto's met veel motorvermogen. We kunnen weinig doen om de Honda op te schroeven. Het valt daardoor denk ik niet onze kant op, maar ja. Dan hadden we maar een betere auto moeten bouwen met meer power", zegt Verstappen. "Laten we hopen dat het geen herhaling wordt van de race in Monza. Toen kwamen we er niet aan te pas."

Voordeel voor Russell Hij staat wel achter het besluit niet nogmaals op exact hetzelfde circuit te racen. "Ik snap dat ze iets anders willen. Na twee keer Silverstone hadden we het daar ook wel gezien." Voor George Russell is de nieuwe editie van Bahrein in Verstappens optiek juist een voordeel. "Er zijn weinig bochten en daardoor kun je weinig fout doen." De Nederlander voorspelt een spannend raceweekend. "De rondetijden zullen close zijn. Sommige stukken zijn glad omdat ze bijna niet worden gebruikt en er veel zand ligt, maar ik hou wel van een uitdaging. Ik hoop dat we als team scherper zijn want qua strategie lieten we in de vorige race wat liggen."

Max Verstappen - AFP