Vijftien jaar cel voor Franse ex-chirurg in omvangrijke misbruikzaak

In een eerste rechtszaak in mogelijk de grootste misbruikzaak ooit in Frankrijk is ex-chirurg Joël Le Scouarnec veroordeeld tot vijftien jaar cel. Hij moet zich ook verplicht laten behandelen.

Er volgt mogelijk nog een reeks rechtszaken tegen Le Scouarnec (70), die wordt verdacht van het jarenlang seksueel misbruiken van meer dan 300 jonge kinderen, voornamelijk patiënten in het ziekenhuis waar hij werkzaam was. Volgens de aanklagers hebben de feiten zich tussen 1986 en 2014 afgespeeld. Onder de slachtoffers zijn ongeveer net zoveel mannen als vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers was 11 jaar.

De rechtszaak waarin Le Scouarnec nu is veroordeeld draait om vier slachtoffers: twee van zijn nichtjes, een buurmeisje en een kind dat op 4-jarige leeftijd in het ziekenhuis werd opgenomen. De voormalige chirurg werd schuldig bevonden aan verkrachting en seksueel misbruik. Hij heeft tijdens het proces toegegeven dat hij zijn nichtjes heeft verkracht.

De zaak kwam aan het licht in 2017, toen het 6 jaar oude buurmeisje van Le Scouarnec aan haar moeder vertelde dat hij zijn geslachtsdeel aan haar had getoond en haar had misbruikt.

300.000 afbeeldingen van kinderporno

Bij een doorzoeking van zijn woning vond de politie meer dan 300.000 afbeeldingen van kinderporno. Ook werden dagboeken gevonden waarin hij uitgebreid verslag deed van seksueel geweld dat hij had begaan tegen jongens en meisjes tussen 1989 en 2017. Volgens Le Scouarnec waren die dagboeken deels fantasie.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat Le Scouarnec samenwerkte met twee andere artsen. Een van hen werd eerder veroordeeld voor het bezit en het verspreiden van kinderporno in Bretagne, de ander voor het seksueel misbruiken van kinderen in de zuidwestelijke gemeente Jonzac. Le Scouarnec werd zelf in 2005 al eens veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vier maanden voor het bezit en importeren van kinderporno.

Er is nog geen datum gepland voor het volgende proces.