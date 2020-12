Verenigd Koninkrijk wil uitstoot broeikasgassen sterk verminderen

In de aanloop naar de klimaattop van volgende week heeft de Britse regering ambitieuze doelen uitgesproken over het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. In 2030 willen de Britten 68 procent minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990, tegen een daling van 57 procent volgens de huidige plannen. De Britten gaan daarmee naar verwachting verder dan de EU-landen, die volgende week hun doelen bekend zullen maken.

"Vandaag nemen we het voortouw met het ambitieuze nieuwe doel om onze uitstoot in 2030 sterker terug te dringen dan welke andere grote economie ook", zei premier Johnson in een verklaring. Vorig jaar was het VK het eerste land uit de G7 dat in de wet verankerde dat het in 2050 helemaal CO2-neutraal moet zijn.

Om de doelstellingen te halen mogen vanaf 2030 geen benzine- en dieselauto's meer worden verkocht, vijf jaar sneller dan eerder de bedoeling was. Het opwekken van duurzame energie wordt sterk opgeschaald. Met de "groene industriële revolutie" moeten volgens Johnson 250.000 banen worden gecreëerd en ondersteund.

Het Verenigd Koninkrijk is mede-gastheer van de digitale klimaattop op 12 december, op de vijfde verjaardag van het klimaatakkoord van Parijs. Het doel van de top van volgende week is dat de landen met aangescherpte plannen komen om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen. In het Parijse akkoord is vastgesteld dat de mondiale temperatuurstijging onder de 1,5 graden moet blijven. De landen mogen zelf bepalen hoe ze dat in de praktijk voor elkaar gaan krijgen.