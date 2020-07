Na eerste goal Promes begint Ajax te swingen tegen Sparta

Collega-trainer Henk Fraser sprak vooraf de wens uit dat hij een mannelijk Sparta wilde zien. En die wens kwam uit. De Rotterdammers zaten er in de beginfase bovenop. Halil Dervisoglu zette Daley Blind opzij, waarna Abdou Harroui de eerste kans van de wedstrijd kreeg.

Kort nadat Ziyech een kopbal uit een hoekschop van Jurgen Mattheij van de lijn had gehaald, kwam Ajax prompt op voorsprong. Promes liep weg bij de Spartaanse verdediging en maakte zijn eerste eredivisiegoal voor Ajax na een afgemeten hoge bal van Martínez.

De Argentijn haalde in één keer uit na een matige trap van Sparta-doelman Tim Coremans, maar zag zijn inzet van een meter of veertig naast hobbelen.

Ajax had het lastig tegen het fysieke spel en kwam amper tot vloeiende combinaties op het kunstgras. De enige kans voor de landskampioen was een afstandsschot voor Martínez.

Na de goal begon het te lopen bij Ajax. Sparta had geen vat op de vele wisselingen bij Ajax voorin. Ziyech was al twee keer dicht bij een treffer. De derde poging, nadat Dusan Tadic zich knap had weggedraaid tussen twee Spartanen, leverde de 2-0 op.

Hands in het zestienmetergebied?

De spanning verdween helemaal toen aanvoerder Tadic een strafschop binnenschoot. Dirk Abels maakte hands, al was niet direct duidelijk of dat binnen het zestienmetergebied was.

Scheidsrechter Jochem Kamphuis werd door de VAR naar de kant geroepen. Op de beelden vanuit verschillende posities leek het lastig te zien. Toch bepaalde Kamphuis dat er hands gemaakt was binnen het strafschopgebied.