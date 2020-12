'Advocaten van kroongetuige Nabil B. staan op dodenlijst'

De advocaten van de kroongetuige in het Marengo-proces Nabil B. hebben van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid te horen gekregen dat ze op een dodenlijst staan van de onderwereld, meldt De Telegraaf. Ook misdaadverslaggever Peter R. de Vries zou ernstig gevaar lopen.

Volgens de krant heeft de NCTV de raadsmannen Peter Schouten en Onno de Jong laten weten dat de concrete dreiging verband houdt met hun rol als advocaat in het liquidatieproces tegen Ridouan Taghi en andere verdachten. De Vries staat in de zaak Nabil B. bij als vertrouwenspersoon.

De advocaten laten aan de krant weten door te gaan met hun werk. "De kroongetuige kan op ons blijven rekenen", zegt De Jong. Dat zegt ook Schouten: "Ik heb destijds een bewuste keuze gemaakt om Nabil B. te verdedigen. Daar brengt dit uitermate vervelende bericht geen verandering in."

Ze vinden dat ze te weinig informatie hebben gekregen van de NCTV. "We zijn slechts in algemene termen op de hoogte gesteld en vinden dat wij als beoogde slachtoffers recht hebben op volledige, gedetailleerde informatie", zegt Schouten.

Derk Wiersum

Op 18 september 2019 werd advocaat Derk Wiersum doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert. Hij was de eerste raadsman van de kroongetuige. Op dat moment waren de hoofdverdachten in de zaak, Ridouan Taghi en Saïd R., nog voortvluchtig. Taghi werd vorig jaar december aangehouden in Dubai, R. werd twee maanden later opgepakt in Colombia.

Daarvoor, op 29 maart 2018, was ook de broer van Nabil B. al geliquideerd in Amsterdam.