Geconcentreerd PSV overwintert in Europa dankzij knappe zege bij Granada

Donyell Malen juicht na de openingstreffer van PSV - Getty

PSV overwintert in Europa. De Eindhovenaren legden in Granada een uitstekende pot voetbal op de mat, waarmee het cruciale duel in groep E met 1-0 werd gewonnen. Door een verrassende nederlaag van PAOK Saloniki bij Omonia Nicosia (2-1) is PSV na vijf van de zes duels al zeker van een plaats bij de laatste 32.

De stand in de groep van PSV - NOS

Donyell Malen knalde vlak voor rust de enige treffer binnen, toen de bal na een uitstekende aanval via Olivier Boscagli en Philipp Max precies voor zijn voeten belandde. Onzuiverheid PSV moest winnen om de kansen op de volgende ronde in eigen hand te houden. Het elftal van Roger Schmidt speelde uiterst geconcentreerd, bouwde aan de ene na de andere aanval, maar kreeg door onzuiverheid in de laatste pass telkens geen speler vrij voor het doel. Schmidt had met het oog op dit duel praktisch zijn hele basisploeg rust gegund tijdens het competitieduel met Sparta, waarin Malen vlak voor tijd als invaller de reddende engel bleek. Ook nu was hij de meest dreigende PSV'er, met in het eerste halfuur een schot net naast als gevaarlijkste wapenfeit.

Philipp Max en Denzel Dumfries voeren overleg bij een vrije trap - ProShots