AZ houdt Napoli knap op 1-1, maar baalt van gemiste penalty Koopmeiners

De thuisploeg kreeg al snel een teleurstelling te verwerken. AZ leek uit de startblokken te schieten, met een schot in het zijnet van Albert Gudmunsson na tien seconden. Maar het was Napoli dat vroeg op voorsprong kwam. Dries Mertens tikte in de zesde minuut knap binnen voor de 0-1.

De goede eerste 45 minuten hadden AZ echter vertrouwen gegeven, bleek direct na rust. De ploeg van Arne Slot kwam uitstekend uit de kleedkamer en kwam tien minuten na rust verdiend op gelijke hoogte. Bruno Martins Indi promoveerde een schot van Teun Koopmeiners tot doelpunt: 1-1.

AZ had toen al een goede kans gehad via Calvin Stengs, die over schoot, en kreeg vijf minuten na de gelijkmaker een uitstekende mogelijkheid op de 2-1. Aboukhlal werd gevloerd in het strafschopgebied en de bal ging op de stip, maar Napoli-doelman David Ospina tikte de inzet van Koopmeiners naast.

'Teun blijft penaltynemer'

Het was al de derde misser vanaf elf meter voor Koopmeiners dit seizoen. Is het geen tijd voor een ander? "Nee", was Slot na afloop stellig. "Tenzij Teun aangeeft dat hij geen vertrouwen meer heeft om achter die bal te gaan staan. Maar ik sprak hem net en hij heeft alle vertrouwen, dus hij blijft de penaltynemer."

Bekijk hieronder de reacties van Slot en Martins Indi: